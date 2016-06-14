Москва, 14 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. 14 июня в России празднуют Всемирный день донора-2016. Тем временем, как отмечают в Российской детской клинической больнице, столица постепенно перестает испытывать острый дефицит донорской крови, хотя нужны только одной детской больницы по-прежнему более чем велики — 2 тонны крови в год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

papajurist.ru Донорство

Как пояснил ИА REGNUM врач-трансфузиолог РДКБ Виталий Лисицкий, самой востребованной является кровь I, II и III группы. Кровь IV группы и кровь с отрицательным резус-фактором детям, проходящим лечение в Москве, нужны реже.

«Годовая потребность крови — 2 тонны в год. В среднем мы принимаем до 50 доноров в день, бывает приходит и сто человек, если есть такая потребность», — заявил он.

В день РДКБ посещают 25−50 доноров, что покрывает средние нужды больницы. «Надо сказать, острого дефицита доноров сейчас у нас нет. Все потребности мы закрываем своими силами. Если вдруг какая-то сложность возникает — помогает фонд «Подари жизнь» и приглашает доноров», — пояснил Лисицкий.

Отметим, тем не менее, что объявления о срочном поиске доноров по-прежнему часто появляются на страницах социальных сетей и крупных форумах для родителей. Так, нередко можно встретить просьбы о помощи в срочном поиске доноров крови Iгруппы с отрицательным резус-фактором. Также встречаются объявления о поиске доноров от самих больниц.

Напомним, что донором крови может стать любой гражданин России старше 18 лет, не имеющих соответствующих противопоказаний. Перечень требований к донорам представлен на сайтах станций переливания крови и на сайтах больниц, где принимают желающих.