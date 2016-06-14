В Саратове предупредили социальное недовольство: трамваи не остановят
Саратов, 14 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Накануне Дня России глава Саратова Олег Грищенко предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта с 16 июня. Сразу после праздника 14 июня мэрия Саратова в лице директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константина Касьянова объявила о снижении задолженности предприятия за электроэнергию более чем в полтора раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации Олега Грищенко долг МУПП «Саратовгорэлектротранс» перед поставщиками электроэнергии составляет 36,9 млн рублей. По данным Константина Касьянова, «налицо положительная динамика финансово-экономического состояния предприятия». «Полностью погашена задолженность перед «Саратовэнерго», наблюдается устойчивая положительная динамика по сокращению долга перед ООО «СПГЭС», — отрапортовал он. — Так, по состоянию на 1 января задолженность перед ООО «СПГЭС» составляла 56 млн рублей, в настоящий момент долг перед СПГЭС — 32 млн. При этом все текущие платежи за электроэнергию были погашены в полном объеме».
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По словам руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс», этого удалось добиться благодаря снижению издержек предприятия, оптимизации его работы. Кроме этого, в этом году запланирован текущий ремонт 3 км трамвайных путей, из них на сегодняшний день сделано 1,9 км. «Предприятие не имеет задолженности по зарплате и налогам, вовремя выполняет свои социальные обязательства перед трудовым коллективом. Сегодня мы готовы вести переговоры с ООО «СПГЭС» о погашении долга, тем более что по факту, мы его выплачиваем и выплачиваем достаточно динамично», — констатировал он.
Напомнив, что трамваи и троллейбусы — социальный транспорт, который перевозит ежегодно 50 млн человек, Константин Касьянов в пику главе Саратова Олегу Грищенко завил, что «не первый год предприятие-перевозчик испытывает значительные трудности в обеспечении функционирования трамвайно-троллейбусной системы, эта ситуация возникла не сразу — на протяжении десятилетий проблемы накапливались как снежный ком, и предыдущие городские власти очень много говорили о необходимости спасения «СГЭТ», но, к сожалению, очень мало продвинусь в этом направлении».
Он указал на несколько причин бедственного положения МУПП «Саратовгорэлектротранс». Во-первых, это вопросы, связанные с компенсацией проезда льготных категорий граждан. Во-вторых, в предыдущие годы произошло заметное сокращение трамвайно-троллейбусной сети города. Демонтаж части трамвайных путей привел к разрушению годами отработанной транспортной логистики предприятия, что в конченом итоге привело к росту издержек «СГЭТ» и падению популярности электротранспорта у жителей города.
В-третьих, за последнее десятилетие серьезные изменения претерпела сама транспортная схема города. Появилось очень много автобусных маршрутов, дублирующих маршруты трамваев и троллейбусов. Городская администрация сама утверждала эти маршруты и объявляла по ним конкурсные процедуры на длительные сроки. Кстати, во многом из-за этого сегодня очень сложно произвести оптимизацию маршрутной сети — разорвать в одностороннем порядке заключенные договоры, срок по которым еще не истек, невозможно без компенсации перевозчикам упущенных доходов, а это многие десятки и сотни миллионов рублей, которых сегодня нет в городском бюджете.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Саратова Олег Грищенко 10 июня предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта из-за долгов МУПП «Саратовгорэлектротранс» энергетикам. «Энергетики предупредили, что в случае неоплаты задолженности МУПП «Саратовгорэлектротранс», с 16 июня прекратят подачу электроэнергии», — сообщил он. Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму и городской парламент Олег Грищенко поставил вопрос о компетентности исполнительной власти города.