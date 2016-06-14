Саратов, 14 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Накануне Дня России глава Саратова Олег Грищенко предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта с 16 июня. Сразу после праздника 14 июня мэрия Саратова в лице директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константина Касьянова объявила о снижении задолженности предприятия за электроэнергию более чем в полтора раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Chebanenko Саратовский трамвай

По информации Олега Грищенко долг МУПП «Саратовгорэлектротранс» перед поставщиками электроэнергии составляет 36,9 млн рублей. По данным Константина Касьянова, «налицо положительная динамика финансово-экономического состояния предприятия». «Полностью погашена задолженность перед «Саратовэнерго», наблюдается устойчивая положительная динамика по сокращению долга перед ООО «СПГЭС», — отрапортовал он. — Так, по состоянию на 1 января задолженность перед ООО «СПГЭС» составляла 56 млн рублей, в настоящий момент долг перед СПГЭС — 32 млн. При этом все текущие платежи за электроэнергию были погашены в полном объеме».

Читайте также: Саратов: 16 лет троллейбусный парк не обновлялся и в 2016-м — не будет

Читайте также: В Саратове износ электротранспорта превышает 80%

По словам руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс», этого удалось добиться благодаря снижению издержек предприятия, оптимизации его работы. Кроме этого, в этом году запланирован текущий ремонт 3 км трамвайных путей, из них на сегодняшний день сделано 1,9 км. «Предприятие не имеет задолженности по зарплате и налогам, вовремя выполняет свои социальные обязательства перед трудовым коллективом. Сегодня мы готовы вести переговоры с ООО «СПГЭС» о погашении долга, тем более что по факту, мы его выплачиваем и выплачиваем достаточно динамично», — констатировал он.

Напомнив, что трамваи и троллейбусы — социальный транспорт, который перевозит ежегодно 50 млн человек, Константин Касьянов в пику главе Саратова Олегу Грищенко завил, что «не первый год предприятие-перевозчик испытывает значительные трудности в обеспечении функционирования трамвайно-троллейбусной системы, эта ситуация возникла не сразу — на протяжении десятилетий проблемы накапливались как снежный ком, и предыдущие городские власти очень много говорили о необходимости спасения «СГЭТ», но, к сожалению, очень мало продвинусь в этом направлении».

Он указал на несколько причин бедственного положения МУПП «Саратовгорэлектротранс». Во-первых, это вопросы, связанные с компенсацией проезда льготных категорий граждан. Во-вторых, в предыдущие годы произошло заметное сокращение трамвайно-троллейбусной сети города. Демонтаж части трамвайных путей привел к разрушению годами отработанной транспортной логистики предприятия, что в конченом итоге привело к росту издержек «СГЭТ» и падению популярности электротранспорта у жителей города.

В-третьих, за последнее десятилетие серьезные изменения претерпела сама транспортная схема города. Появилось очень много автобусных маршрутов, дублирующих маршруты трамваев и троллейбусов. Городская администрация сама утверждала эти маршруты и объявляла по ним конкурсные процедуры на длительные сроки. Кстати, во многом из-за этого сегодня очень сложно произвести оптимизацию маршрутной сети — разорвать в одностороннем порядке заключенные договоры, срок по которым еще не истек, невозможно без компенсации перевозчикам упущенных доходов, а это многие десятки и сотни миллионов рублей, которых сегодня нет в городском бюджете.

Читайте также: «Кому-то выгодно окончательно загубить «Саратовгорэлектротранс»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Саратова Олег Грищенко 10 июня предупредил о социальном недовольстве горожан, которое может вызвать остановка общественного электротранспорта из-за долгов МУПП «Саратовгорэлектротранс» энергетикам. «Энергетики предупредили, что в случае неоплаты задолженности МУПП «Саратовгорэлектротранс», с 16 июня прекратят подачу электроэнергии», — сообщил он. Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму и городской парламент Олег Грищенко поставил вопрос о компетентности исполнительной власти города.