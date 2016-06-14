Ростов-на-Дону, 14 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону освободившееся кресло руководителя муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений пустовало недолго. На место Евгения Пикина, отстранённого от должности за плачевное состояние подземных пешеходных переходов, пришёл Борис Прядухин. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации областного центра 14 июня.

ИА REGNUM Подземный переход

Ранее Прядухин руководил проектами в компании «Российские автомобильные дороги», работал главным инженером в компаниях «Центродорстрой» и «ДРСУ ЮГА».

Сообщается, что Борис Прядухин уже приступил к работе, а в прошедшие выходные уже принял участие в совещании по вопросу состояния и содержания ливнёвок в городе. В ведении возглавляемой Прядухиным структуры значатся 44 объекта ливневой и дренажной канализации и два очистных сооружения ливневых стока.

Напомним, что сняли с должности Евгения Пикина на прошлой неделе в связи с неудовлетворительным состоянием подземок в областном центре. В частности, практически в заброшенном состоянии оказались переходы на проспекте Шолохова у старого автовокзала и рядом с заводом «Ростсельмаш» по улице Менжинского.