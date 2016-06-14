Москва, 14 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. На Международной космической станции завершается работа 47-й экспедиции, расстыковка корабля «Союз ТМА-19М» с МКС назначена на 18 июня 2016 года, сообщает Центр управления полетами.

goodfon.ru Вид на Землю с борта МКС

Российский космонавт Юрий Маленченко, астронавт NASA Тимоти Копра и астронавт ЕКА Тимоти Пик готовятся к возвращению с МКС на Землю. После их отбытия работу на МКС будут продолжать российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямса. Расстыковка корабля «Союз ТМА-19М» с МКС запланирована на 18 июня 2016 года в 8.52 мск. Приземление спускаемого аппарата корабля должно произойти в 12.15 мск в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Экипаж 47-й экспедиции провел на околоземной орбите 186 суток. Старт следующей экспедиции на МКС назначен на 7 июля.