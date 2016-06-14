Чжэнчжоу, Китай, 14 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Китайский военнослужащий Шэнь Лянлян, погибший в Мали в рамках миротворческой операции ООН, был погребен как герой на кладбище в своей родной провинции, сообщает Associated Press.

china.org.cn Церемония прощания в международном аэропорту Бамако

Церемония похорон Лянляня проходила на почетном кладбище в провинции Хэнань. По сообщениям китайских СМИ, вдоль маршрута следования похоронной процессии выстроились тысячи граждан стран.

Напомним, Шэнь Лянлян погиб в результате теракта в городе Гао, также ранения получили несколько человек. Военнослужащий принимал участие в миротворческой миссии ООН МИНУСМА — многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали.

Её целью является поддержка переходным властям Мали в стабилизации положения в стране, а также облегчении гуманитарной ситуации в стране.