Москва, 14 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Недавно Алексей Кудрин сделал президенту В. Путину странное предложение: потребовал в обмен на иностранные инвестиции политических уступок Западу, назвав это «смягчением геополитической напряженности». Напомним, что, по словам бывшего министра финансов, «Россия технологически отстала, и страна должна, пусть и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки. А для этого нужно снизить геополитическую напряженность».

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Вице-президент фонда «Экспериментальный творческий центр» Юрий Бялый убежден, что подобные высказывания — не что иное, как очередная попытка либерального крыла власти примириться с Западом за счет России.

В переводе на политический язык сказанное Кудриным означает лишь одно: Россия должна выполнить требования Запада — отказаться от защиты своих интересов на Юго-Востоке Украины и в Сирии и, конечно же, вернуть Украине Крым. То есть России предлагают отказаться от своего суверенного права вести независимую политику взамен на инвестиции и новые технологии.

Но история не знает таких примеров, когда государства в обмен на геополитические уступки и ослабление своего суверенитета получали модернизирующие инвестиции и новейшие технологии. Поэтому утверждения о том, что в Россию, отказавшуюся от суверенитета, потекут современные технологии и инвестиции, — попросту ложь.

Однако в мировой истории есть примеры быстрых и эффективных модернизаций. Юрий Бялый убежден, что единственным серьезным инструментом выхода из кризиса является жесткая политическая система и автономный государственный спрос. Пример чему, например, дали США времен Великой депрессии, когда чтобы вывести страну из кризиса администрация президента Ф.Д.Рузвельта получила чрезвычайные полномочия, существенным образом ограничившие политические и экономические свободы. Пример США позже был взят на вооружение всем миром, например, был реализован в Китае и Азиатскими тиграми.

По мнению Юрия Бялого, единственное, на что может рассчитывать Россия, это на собственную программу серьезной реформы, гарантированную безукоснительным и полноценным суверенитетом страны. То есть гарантиями того, что эта программа будет реализована во что бы то ни стало, и деньги в России на такую программу есть. Есть также и далеко не маленький технологический потенциал.

Нет единственной, но, пожалуй, главной составляющей — отсутствует политическая воля, необходимая для такой модернизации.

Подробный доклад и политическое заявление — здесь: Сергей Кургинян. Юрий Бялый. «Суверенитет в обмен на инвестиции и технологии»