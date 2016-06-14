Москва, 14 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Внезапная проверка Вооруженных сил России (ВС РФ), в ходе которой предстоит оценить состояние армейских арсеналов и готовность отдельных органов военного управления, стартовала на территории Российской Федерации (РФ). Об этом, как сообщили в Минобороны РФ, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, проверка началась в 7:00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего Владимира Путина «для оценки боевой и мобилизационной готовности».

«Проверке подлежат ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления», — уточнил министр обороны РФ на селекторном совещании.

Министр обороны потребовал в ходе мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность боеприпасов и оружия, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности.

Кроме того, Шойгу приказал сформировать 4 рабочие группы и организовать их работу в объединенных стратегических командованиях, а также поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову и заместителю министра обороны РФ Дмитрию Булгакову лично осуществить контроль хода проверки на местах.

Отметим, что внезапная проверка в Вооруженных сил России продлится 8 дней и завершится 22 июня 2016 года.