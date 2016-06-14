Горно-Алтайск, 14 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Мэру Горно-Алтайска Виктору Облогину предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, и превышении должностных полномочий. После предъявления обвинения Облогин задержан, решается вопрос об избрании в отношении Облогина меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай.

Александр Тырышкин ИА REGNUM Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при продаже автомобиля, принадлежащего муниципальному образованию, и незаконного изъятия денежных средств, предназначенных для субсидирования в рамках программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай.

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По версии следствия, несколько лет назад Облогин, используя свое служебное положение, путем составления сфальсифицированных документов совершил хищение принадлежащего муниципальному образованию легкового автомобиля Toyota Land Cruiser стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, в течение 2011−2014 годов при предоставлении и распределении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай, Облогин организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджета. Так, предприниматели получали субсидию только при условии возврата администрации города доли в размере не менее 20% от полученной суммы. Таким образом, за указанный период было незаконно изъято из бюджетных средств более 15 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, также добавляют в СУСК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования этого уголовного дела в администрации города и дома у мэра в начале марта прошли обыски. После обысков Облогин перевел дело в политическую плоскость, заявив, что оно носит «заказной» характер и преследует цель не допустить его до выборов депутатов Госдумы. Несколько общественных деятелей и сам мэр жаловался на «методы следствия» в федеральные органы власти, в том числе президенту России.

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В то же время Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай категорически не соглашается с заявлениями Облогина. «У нас был и остается один государственный заказ — от имени народа бороться с коррупцией. Поэтому вместо пустых, ни к чему не обязывающих заявлений мэру следовало бы оказать всяческое содействие в расследовании», — говорилось в заявление СУСК.

22 мая на праймериз «Единой России» Облогин, выдвигавший свою кандидатуру, занял четвертое место.

Добавим, что Облогин стал уже вторым за последний месяц мэром столицы субъекта Федерации, задержанным в связи с расследованием уголовного дела. Ранее под стражу был взят мэр Владивостока Игорь Пушкарев.

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Виктору Облогину 65 лет. В 1976 году окончил автотранспортный факультет Алтайского политехнического института, после чего стал работать в одном из автотранспортных предприятий Горно-Алтайска. С 1979 по 1983 годы — второй и первый секретарь горкома комсомола, затем зампред горисполкома и второй секретарь горкома КПСС. В декабре 1990 года избран заместителем председателя городского Совета народных депутатов. 20 февраля 1992 года избран главой администрации Горно-Алтайска, с тех пор бессменно руководит мэрией города. Лидер городской организации «Единой России».