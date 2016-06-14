Париж, 14 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Человек, который в ночь на 14 июня зарезал полицейского в пригороде Парижа и захватил его семью в заложники, сделал заявление о своём участии в террористической деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

О том, что злоумышленник является террористом ИГ (запрещена в России) стало известно во время переговоров, которые вела с ним полиция. Косвенным подтверждением явились возгласы террориста, которые слышали очевидцы: во время нападения он кричал «Аллах акбар».

Также агентство Amaq, распространяющее информацию о деятельности ИГ (запрещено в России), сообщило, что один из террористов организации «заколол сотрудника полиции и его жену в пригороде Парижа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июня неизвестный зарезал полицейского в пригороде Парижа. Нападение произошло возле дома сотрудника полиции. Вслед за этим террорист захватил в заложники жену и сына убитого и спрятался с ними в здании. Полиция пыталась вести с ним переговоры, а затем начала штурм помещения. Террорист был убит, но погибла и жена полицейского. Трёхлетний мальчик остался жив.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина, захвативший семью полицейского под Парижем, убит в ходе штурма