Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2016, 07:56 — ИА Регнум. В Сочи завершилась работа XXVII открытого российского фестиваля «Кинотавр» и названы победители конкурсов, сообщает официальный сайт фестиваля kinotavr.ru.

Цитата из к/ф «Хороший мальчик». реж Оксана Карас. 2016. Россия Угроза

Главный приз фестиваля жюри под руководством режиссера Николая Лебедева присудило фильму Оксаны Карас «Хороший мальчик». Сам Лебедев назвал фильм картиной «про движение вперед, про взросление, рассказанной с юмором, иронией и надеждой». Сюжет повествует о жизни девятиклассника, переживающего за одну неделю целую гамму сложных чувств.

Призом за лучшую главную роль в фильме «Коллектор» отмечен актер Константин Хабенский, наградой за лучшую операторскую работу был отмечен и оператор «Коллектора» Денис Фирстов.

Призом за лучшую режиссуру отмечен Кирилл Серебренников за фильм «Ученик». Награду вместо него принимал продюсер ленты Илья Стюарт.

Ранее эта кинокартина была представлена в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Актриса Наталья Павленкова, сыгравшая женщину, у которой вдруг вырос хвост, получила приз за лучшую женскую роль в фильме режиссера Ивана Твердовского «Зоология». Сам фильм был отмечен призом Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Диплом критиков и награду за лучший дебют получила документальная лента «Чужая работа» Дениса Шабаева.

Приз имени Григория Горина за лучший сценарий, а комедия Ильи Учителя «Огни большой деревни».

27-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 6 июня. В конкурсе участвовало 14 фильмов. В жюри входили Николай Лебедев, кинокритик Нина Зархи, оператор Сергей Мачильский, сценарист Анна Пармас, режиссер и продюсер Джаник Файзиев, актеры Сергей Шакуров и Мария Шалаева.

Фестиваль закрылся показом фильма Веры Сторожевой «Сдается дом со всеми неудобствами», главные роли в котором сыграли Виктория Исакова, Ирина Пегова, Светлана Ходченкова и Нина Дворжецкая.