Таллин, 13 июня, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Контейнер с радиоактивным веществом обнаружен в лесу у деревни Саустинымме недалеко от столицы Эстонии. Об этом, как передает Sputnik, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс

knu.znate.ru Капсула с ураном

По его словам, специалисты особой химической службы спасательного департамента при помощи измерительных приборов и рентгена установили, что капсула содержит изотоп урана.

«Но, поскольку она (капсула) надежно закрыта, а издаваемое ей излучение минимально и не представляет реальной опасности, было решено не открывать ее», — сказал Хирс.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра добавил, что капсула будет помещена в хранилище фирмы, которая занимается утилизацией радиоактивных отходов.

Отметим, что контейнер с радиоактивным веществом был обнаружен в ночь на 13 июня с помощью металлоискателя во время поисков старых снарядов.