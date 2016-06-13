Москва, 13 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Представители Русской Православной Церкви (РПЦ) не примут участие во Всеправославном соборе, который должен пройти с 16 по 26 июня на Крите. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщил митрополит Иларион на брифинге в Московской Патриархии.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Берсеневская набережная. Церковь Николы на Берсеневке

По его словам, данное решение связано с отказом ряда Церквей участвовать в предстоящем собрании из-за непроработанности некоторых вопросов.

«Мы не сможем участвовать во Всеправославном соборе», — сказал он.

По словам митрополита Илариона, единственным решением может быть перенос сроков Всеправославного собора.

«С этим предложением мы и обратимся к патриарху Константинопольскому Варфоломею», — отметил он.

Напомним, ранее Сербская, Болгарская, Грузинская и Антиохийская церкви отказались от участия в соборе.

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