Москва, 13 июня, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Неизвестные в масках взломали терминал одного из банков на юго-востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в столичном управлении МВД.

vladnews.ru Банковские ячейки

Инцидент произошел ночью с 12 на 13 июня в помещении по адресу: Перовское шоссе, д. 43.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 4 грабителей в масках вошли в административное здание, угрожая предметом похожим на пистолет, связали охранников простыней и скотчем, после чего проникли в помещение, взломали банковский терминал и похитили ячейку с денежными средствами», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников. Сумма ущерба пока неизвестна.