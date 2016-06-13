Донецк, 13 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности украинские войска 411 раз обстреляли позиции ВС ДНР. Об этом сегодня, 13 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Александр Куприн. Днепропетровск. Металлургический завод им. Г.И.Петровского-Каупера. 1930

«Противник выпустил семьдесят семь 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов, 187 мин калибра 120 мм и 68 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

Он уточнил, что подразделения ВСУ обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Коминтерново, Докучаевск, Донецк (Петровский район и окрестности аэропорта). Басурин отметил, что вчера в результате ведения боевых действий погиб один боец армии ДНР. При этом в результате ведения боевых действий «частичные повреждения получили 19 домостроений».

По его словам, разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. «В районе села Ступочки (Константиновский р-н), расположенного в 21 км до линии соприкосновения сторон, выявлено местонахождение 10 танков. В селе Новобахмутовка Ясиноватского района (10 км до линии соприкосновения войск) зафиксированы огневые позиции 152-мм артиллерии. В пгт. Зайцево (0,5 км до линии соприкосновения) отмечено прибытие до 120 человек личного состава из подразделения «Правый сектор» (запрещен в России)», — подчеркнул Басурин.

Он также угрожает открыть огонь по Авдеевскому коксохимическому заводу (г.Авдеевка, Донетчина), если ВСУ не выведут с территории предприятия артиллерию. «Нам известно о нахождении позиций подразделений и артиллерии ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода. С этих позиций украинские силовики уже неоднократно вели и продолжают вести обстрел городов республики. Результатом этих циничных обстрелов стали жертвы среди мирного населения и разрушенные жилые дома. Мы настоятельно рекомендуем ВСУ отвести вооружение и технику из этого района, в противном случае мы будем вынуждены ответить, и ответ не заставит себя долго ждать», — рассказал Басурин.

Напомним, Авдеевский коксохимический завод входит в состав Группы «Метинвест», которой владеет украинский олигарх Ринат Ахметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня оборонное ведомство ЛНР заявило, что вчера на Луганщине подразделения ВСУ семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в селах Калиново и Веселогоровка. При этом украинские войска применяли 120 мм и 82 мм минометы, АГС и стрелковое оружие.