Санкт-Петербург, 13 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 56-м году жизни скончался экс-игрок чемпионского состава ФК «Зенит» Владимир Долгополов. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в региональном Управлении ФСИН.

readfootball.com Владимир Долгополов

Трагедия произошла в воскресенье, 12 июня, в тюремной больнице имени Газа.

«Он скончался (Долгополов), — сказал представитель ведомства. — Это произошло накануне. Подробности уточняются».

Дата похорон ветерана футбольного клуба «Зенит» еще не известна.

Напомним, Владимир Долгополов в конце мая был помещен в больницу из СИЗО, где ожидал отправки в колонию после приговора по делу об убийстве жены. В январе 2016 г. суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.