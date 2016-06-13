Джорджтаун, 13 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. 14−16 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Кооперативной Республики Гайана Карл Гринидж.

Флаг Гайны

«В ходе переговоров 15 июня главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. По итогам встречи состоится подписание Договора об основах отношений между Российской Федерацией и Кооперативной Республикой Гайана. Министры обсудят вопросы расширения и совершенствования договорно-правовой базы, ускорения процесса согласования ряда двусторонних документов, а также наметят пути дальнейшего развития всего комплекса российско-гайанских отношений с упором на расширение политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и культурно-гуманитарных обменов… Данный визит — новый шаг в построении партнерских отношений между двумя странами», указано в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Кроме этого, на официальном сайте МИД России сообщается, что 16−18 июня К. Гринидж примет участие в XX Петербургском международном экономическом форуме и в организуемой в его рамках специальной «латиноамериканской» секции, на которой будут обсуждаться состояние и перспективы практического сотрудничества России с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна.