Вильнюс, 13 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В ходе досудебного расследования, в котором представителю концерна MG Baltic были предъявлены обвинения в передаче взятки крупного размера члену Сейма Литвы Элигиюсу Масюлису и подозрения в возможном незаконном владении государственной тайной, сегодня, 13 июня, в Генеральной прокуратуре Литвы было вручено сообщение о подозрении и в совершении других преступных деяний — подкупе и взяточничестве, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре.

kuzrab.ru Коррупция

Согласно данным расследования, с осени 2015 года до конца января 2016 года в Вильнюсе во время встреч с членом Сейма, первым заместителем председателя Рабочей партии Витаутасом Гапшисом за принятие благоприятных и финансово выгодных для концерна MG Baltic политических решений, т. е. за влияние на членов фракции в Сейме и на личное голосование в Сейме, подозреваемый, возможно, напрямую предложил, пообещал, договорился дать и дал взятку в размере 25 тыс. евро.

Имеющиеся данные позволяют считать, что это могло быть сделано через несколько предположительно подставных сделок. Есть подозрения, что в одном случае это было сделано через закрытое акционерное общество, которое было уполномочено представлять интересы партии посредством трансляции политической рекламы партии на телевидении, для чего была сделана скидка на сумму 10 тыс. евро за показанную на двух контролируемых этим концерном телеканалах. Еще 15 тыс. евро — через предположительно подставной договор поддержки между одним общественным учреждением и контролируемой концерном компанией.

Во 2 части 62 статьи Конституции установлено, что член Сейма без согласия Сейма не может привлекаться к уголовной ответственности, также его свобода не может быть ограничена другими способами. Поэтому в настоящее время член Сейма Гапшис в этом досудебном расследовании является специальным свидетелем.

Это досудебное расследование контролирует и возглавляет группа прокуроров из Департамента расследования организованных преступлений и коррупции при Генеральной прокуратуре.