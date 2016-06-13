Марсель, Франция, 13 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Прокурор Марселя Брис Робен заявил, что французские правоохранительные органы не смогли задержать ни одного российского болельщика. Об этом он заявил сегодня, 13 июня, на специальной пресс-конференции.

Getty Images Российские болельщики

Брис отметил, что российские фанаты были «чрезвычайно хорошо подготовленными» бойцами. Французская полиция не задержала ни одного российского болельщика, из числа участников столкновений. При этом уже сегодня перед судом предстанут шесть английских болельщиков, трое французов и один австриец.

Напомним, ранее Генконсульство РФ в Марселе сообщило, что полиция задержала одного гражданина России, участвовавшего в беспорядках и ему может грозить тюремный срок.

Напомним, матч группового этапа Евро-2016 между сборными Росси и Англии завершился в ничью — 1:1 поздно вечером 11 июня. Несколько дней перед матчем Марсель сотрясали столкновения фанатов. В ходе этих столкновений пострадали 35 человек.