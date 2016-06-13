Таллин, 13 июня, 2016, 09:18 — ИА Регнум. 11 июня у здания парламента Эстонии в Таллине прошёл митинг НКО «Родители Эстонии» против насильственного разлучения родителей и детей сотрудниками службы ювенальной юстиции. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 июня, сообщило эстонское издание «Эстляндские губернские ведомости» со ссылкой на активистов НКО. Отмечается, что аналогичный митинг прошёл в то же время в столице Норвегии, где действует норвежская социальная служба «Барневарн». В эстонском митинге приняло участие порядка 20 активистов. Кроме «Родителей Эстонии» в мероприятии приняли участие представители ещё нескольких общественных объединений: «Российские соотечественники Европы», «Добросветъ», «RODINA», «Солдаты Одина», Таллинский клуб националистов, а также католический священник.

vladtime.ru Весы справедливости

На митинге выступила женщина, по словам которой у нее в настоящее время социальные службы собираются изъять её внуков. Акция протеста объединила людей разных национальностей и политических убеждений: русских и эстонцев, левых и правых, националистов и интернационалистов. Участники акции отмечали, что пока эстонская ювенальная служба находится в зачаточном состоянии, и её действия касаются единиц. Однако общественности стоит уже сейчас начать активную компанию по усилению контроля за деятельностью подобных организаций, считают участники акции.

Подобные акции будут продолжены.