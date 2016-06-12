Тунис, 12 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Туристический поток из РФ в Тунис в 2016 году увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель тунисского национального офиса по туризму Межид Кахлауи.

Jim Champion Туристы на пляже

«По статистике в январе-мае 2016 г, я бы сказал, что русский рынок занимает второе место после Франции», — отметил он.

По его словам, в январе-мае Тунис посетили 74 415 туристов из РФ, что на 650% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

Читайте также: Туристический сектор Турции переживает крах

Читайте также: Ростуризм намерен развивать в регионах активный туризм