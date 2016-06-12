Париж, 12 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) могут оштрафовать более чем на €50 тыс. за поведение российских фанатов во время матча Евро-2016 между сборными России и Англии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

«РФС грозит закрытие сектора на матч сборной России с командой Словакии или штраф в размере €50 тысяч, — сказал источник. — УЕФА склоняется к штрафу».

Отметим, что официальных комментариев по данному вопросу пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза (РФС) в связи с поведением российских болельщиков на матче чемпионата Европы-2016 года против сборной Англии. Российские фанаты обвиняются в расизме, использовании пиротехники на трибунах стадиона и в организации беспорядков. Дело будет рассмотрено УЕФА 14 июня.

Напомним, встреча между сборными России и Англии, прошедшая 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 1:1.

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