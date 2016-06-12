Берлин, 12 июня, 2016, 04:44 — ИА Регнум.



Reinhard Link Здание Бундестага

Министерство иностранных дел Германии обратилось к парламентариям с просьбой отложить визиты в Турцию на неопределенное время. Особой беспокойство в ведомстве высказали в отношении депутатов, имеющих турецкие корни. Об этом 11 июня сообщает РГ со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Депутаты с турецкими корнями уже отказались от поездок в Турцию, будь то служебные командировки или поездки в отпуск. Один из депутатов, чьи родители по-прежнему проживают в Турции попросил их переехать в гостиницу, где их пребывание на территории страны будет более безопасным.

Поводом к опасениям за собственную безопасность и здоровье своих близких стали высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана в адрес 11 немецких политиков турецкого происхождения, а также поступающие вслед за этим угрозы. По мнению турецкого главы, голосовавшие за признание турецкого геноцида армян, расово нечисты. Депутату от партии «Союз 90-х/Зеленые» Джему Эццдемиру президент Турции и вовсе предложил сдать кровь на анализ. Данная процедура, по мнению Эрдогана, поможет выяснить насколько немецкий политик еще остался турком.

Резолюцию о признании массовых убийств армян в Османской империи геноцидом в бундестаге приняли 2 июня. Против документа проголосовал лишь один депутат.

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