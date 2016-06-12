Москва, 12 июня, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, на севере Москвы в Ильменском проезде на складе произошел пожар. Сейчас, по словам очевидцев, на месте происшествия слышны взрывы. О ЧП сообщает НТВ со ссылкой на рассказы жителей района Останкинский.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Ранее представители МЧС сообщали, что пламя может перебраться к трансформаторной подстанции, так как она находится недалеко от места возгорания. Сейчас над местом происшествия стоит высокий столб дыма. На ликвидации пожара задействован пожарный вертолет МЧС.

Как сообщается, огонь уже охватил более чем 1 тыс. квадратных километров складского помещения. Пламя распространяется довольно быстро. В результате пожара в здании уже обрушились внутренние перегородки и перекрытия. Возгоранию присвоили второй из пяти уровень сложности.

О специализации складского помещения пока нет данных. Как следует из сообщения МЧС, 15 пожарно-спасательных расчетов участвуют в ликвидации пожара. Информации о пострадавших пока нет.