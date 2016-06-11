Варшава, 12 июня, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Проект закона об утверждении 11 июля днем памяти жертв украинских националистов, зарегистрирован в парламенте Польши представителями Польской крестьянской партии. Авторы документа надеются на принятие документа, несмотря на хорошие отношения с Украиной. Об этом 11 июня сообщает Polskie Radio.

Водник Плакат Львовского городского совета

На день 11 июля 1943 приходится наибольшее число преступлений, совершенных членами Организацией украинских националистов (ОУН) и подразделениями Украинской повстанческой армии (УПА) (организации запрещены на территории РФ) в этот день было вырезано польское население более 150 населенных пунктов, напоминают авторы документа. Всего во время Волынской резни и последовавшими за ней этническими чистками украинские националисты уничтожили более ста тысяч поляков, в том числе детей.

По словам одного из авторов проекта закона члена Польской крестьянской партии Петра Згоржелски, текущая ситуация, при которой сформированы добрососедские отношения с Украиной не может позволить «торговать памятью убитых соотечественников».

Згоржелски упрекнул представителей партии Право и справедливость в том, что ради политической корректности пытается спрятать под сукно правду о преступлениях националистов Украины. «Мы надеемся, что при принятии резолюции решение будет приниматься исходя из патриотических чувств, а не из принадлежности к парламентским клубам», — заявил он.