Актюбинск (Актобе), Казахстан, 12 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Двух подозреваемых в совершении теракта, произошедшего 5 июня в Актюбинске (Актобе), задержали спецслужбы антитеррористического центра Казахстана. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности республики.

Tobias ToMar Maier Террорист

Задержание произошло в ночь на 12 июня в районе «Москва». Задержанны Акпанбетов Алибек 1989 года рождения и Куанышбайев Бакыт 1983 года рождения. Во время задержания Акпанбетов получил пулевой ранения ноги.

«Антитеррористический центр Республики Казахстан информирует о задержании Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом разыскиваемых террористов Б. Куанышбаева и А. Акпанбетова. Жертв и пострадавших среди населения не допущено», — цитирует источник сообщение КНБ.

Напомним, нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии в городе Актюбинск произошли 5 июня. Власти республики квалифицировали произошедшее как террористические акты. В результате атаки террористов погибли семь человек. Еще двое позже скончались в больнице. В связи с произошедшими в Казахстане нападениями, введен «желтый» уровень террористической опасности.