Москва, 11 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Германский журналист Хайо Зеппельт и телеканал ARD признали свои фильмы о допинге в российском спорте не соответствующими действительности. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил спортивный юрист Артем Пацев, передает «Р-Спорт».

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Спортивный юрист Пацев заявил, что Зеппельт и телеканал ARD признали в суде высказывания, содержащиеся в «документальных» фильмах о допинге в российским спорте, не соответствующими действительности.

Пацев напомнил, что Зеппельт постоянно утверждал, что создал свои фильмы о допинге в российском спорте не для того, чтобы просто кого-то опорочить. «Он все время говорил о том, что фильм сделан для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, чтобы разобрались наконец кто-то там в России, что там происходит», — отметил юрист.

Вот и решили российские спортивные чиновники в открытом суде разобраться, и потребовать от Зеппельта каких-то реальных доказательств. Иск о защите деловой репутации к авторам фильма был подан Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в Басманный суд Москвы.

В ходе судебного разбирательства представители канала ARD и сам Зеппельт заявили, что не проверяли утверждения супругов Степановых о том, что в российской легкой атлетике постоянно используют допинг. Более того, Зеппельт и представители ARD заявили, что сами считают эти высказывания лживыми.

«Поэтому у судей не было другого варианта, кроме как удовлетворить иск. Апелляции не было — после признания подавать ее было бы странно», — сообщил Пацев.

Напомним, именно с фильмов телеканала ARD началась массированная допинговая атака на российский спорт, в результатет которой российские легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).