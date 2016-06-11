Москва, 11 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям скачек на приз президента России, которые стартуют сегодня, 11 июня, на Центральном московском ипподроме. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Скачки на приз Президента России

Российский лидер отметил богатую историю и традицию скачек на Московском ипподроме, а также их высокий авторитет среди профессионалов, знатоков и любителей конного спорта.

Путин уверен, что соревнования пройдут успешно и оставят самые незабываемые впечатления. Скачки будут способствовать популяризации конного спорта, добавил президент.

«Сегодня Центральный московский ипподром вновь станет площадкой для яркой, захватывающей и по-настоящему красивой борьбы участников турнира, для демонстрации весомых достижений отечественного коннозаводства, его значимого потенциала развития», — сказано в поздравлении Путина.