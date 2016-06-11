Москва, 11 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию рядя СМИ о пожаре в одном из зданий ведомства на Фрунзенское набережной в Москве. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Сообщается, что после того, как в одном из подвальных помещений сработала пожарная сигнализация, дежурная смена вызвала на место штатный пожарный расчет Минобороны и МЧС.

После обследования помещения выяснилось, что тревога была ложной и возгорания не было.