Москва, 11 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви проведет экстренное заседание 13 июня. Об этом сегодня, 11 июня, сообщается на сайте РПЦ.

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Сообщается, что на заседании будет обсуждаться чрезвычайная ситуация, сложившаяся после отказа ряда поместных православных церквей от участия во Всеправославном соборе, который должен проходить на Крите с 18 по 27 июня.

Накануне стало известно, что от участия в соборе также отказалась Грузинская православная церковь.

Первой от участия в соборе отказалась Болгарская православная церковь. Это произошло 4 июня. БПЦ попросила перенести собор, а также заявила, что в программе отсутствуют важные и актуальные для современного православия вопросы. Кроме того, БПЦ не понравились некоторые формулировки, вынесенных на обсуждение документов.

9 июня Сербская православная церковь отказалась принять участие во Всеправославном соборе. СПЦ также попросила перенести собор из-за конфликтов между некоторыми православными церквями. Также СПЦ не понравилось, что ни одно из сербских предложений не вошло в повестку собора.

Антиохийская православная церковь также отказалась участвовать в соборе.

Всеправославный собор не собирался более тысячи лет. Это церковное мероприятия готовили почти полвека. Константинопольский патриарх, который должен председательствовать на соборе, объявил, что собор состоится в любом случае, даже если некоторые поместные церкви в нем не будут участвовать.