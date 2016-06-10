Москва, 11 июня, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «безобразный» инцидент возле Генконсульства РФ в Одессе, обвинила власти Украины в том, что они не могут обеспечить соблюдение норм международного права в части работы иностранных диппредставительств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

10 июня в Одессе группа «радикально настроенных лиц» блокировала вход в Генеральное консульство РФ, сорвав проведение на территории дипломатической миссии мероприятия, посвященного чествованию национального праздника России, говорится в сообщении МИД РФ.

По словам Захаровой, данный инцидент вновь свидетельствует о том, что нагнетание антироссийских настроений на Украине продолжается.

Ранее генеральный консул России в Одессе Валерий Катункин заявил, что боевики «Правого сектора» и корпуса «Азов» (обе организации запрещены в России) не пускали людей в здание, которые пришли на прием. «Людей, которые пытаются попасть на прием, заставляют кричать, что они виноваты перед Украиной, встать на колени», — сообщил Катункин.