Кишинёв, 10 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум. На военной базе Национальной армии Молдавии в Бульбоке проходят молдавско-американские учения JCET — 2016. Как сообщили в Минобороны Молдавии, в учениях участвуют военнослужащие батальона спецназначения «Фулджер» Национальной армии Молдавии и 10-й группы спецназа ВС армии США, передает корреспондент ИА REGNUM.

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С молдавской стороны в учениях принимают участие 70 офицеров и старшин, а с американской — 9 военных инструкторов. Как отметил командир батальона спецназначения «Фулджер» майор Ион Ожог, цель учений — совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими и американскими силами спецназа.

Сценарий учений, который проходят с 1 по 30 июня, включает проработку миссий и тактики малых подразделений, учения на местности и прыжки с парашютом.