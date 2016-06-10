Берлин, 10 июня, 2016, 21:32 — ИА Регнум. 79 процентов немцев надеются, что на референдуме 23 июня британцы проголосуют за сохранение Великобританией членства в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на результаты опроса немецкого института общественного мнения — TNS передает Spiegel.

Бранденбургские ворота

Наиболее ярыми противниками выхода Британии из ЕС (Brexit) являются сторонники правящей фракции ХДС/ХСС — 89%, социал-демократы и «зеленые» набрали 86%. Среди симпатизирующих «Левым» против Brexit выступают 69% респондентов, «правые» (партия Альтернатива для Германии) набрали 56%.

Что касается экономических последствий выхода Британии из ЕС, то 53% уверены, что никаких рисков для ФРГ он не представляет. 36%, напротив, видят в Brexit экономические потери для Германии.

13% опрошенных считают, что к выходу из состава Евросоюза должен стремиться и сам Берлин. 83% немцев надеются остаться в «европейской семье». Сохранение членства Германией поддержали 71% рабочих и 92% предпринимателей и лиц свободных профессий.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле предупреждает о последствиях ухода Лондона: «Мы не можем в ответ на Brexit просто требовать большей интеграции».

Покидание Британией рядов Евросоюза нанесет вред и остальным странам-членам, но министры финансов ЕС приложат все усилия, чтобы минимизировать риски, отметил депутат ХДС. «Мы готовимся к любым возможным сценариям, чтобы справиться с угрозами», — добавил Шойбле.