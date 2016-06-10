Минск, 10 июня, 2016, 20:57 — ИА Регнум.

Яйцо

С июля белорусы смогут приобрести джинсовые пиджаки белорусского производства. Об этом 10 июня заявил журналистам председатель белорусского госконцерна «Беллегпром» Николай Ефимчик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ефимчика, белорусские джинсы будут дороже обычных потому, что они «элитные» и «эксклюзивные». Чтобы приобрести «импортозаместительную» продукцию, придётся разыскать магазины Оршанского льнокомбината.

Председатель госконцерна продемонстрировал журналистам «пиджак из белорусской джинсы» на своём заместителе — изделие произведено в Белоруссии из льна и хлопка. Он отметил, что в состав белорусских джинсов также будет входить лайкра — для эластичности.

Ожидается, что белорусские джинсы будет стоить около $50 — на уровне западных брендов. Продаваться она будет под белорусской торговой маркой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта председатель белорусского госконцерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказалжурналистам о планах по производству джинсовой одежды в Белоруссии.

Тогда он заявил, что ткань будет производиться на белорусских госпредприятиях в Орше (Витебская область) и Барановичах (Брестская область). Ефимчик сообщил также, что белорусская джинсовая одежда будет производиться с участием туркменских специалистов и будет дороже, чем в туркменская.

Отметим, что в Минске туркменские джинсы стоят около $15. Ранее в Белоруссии предпринимались попытки шить и продавать джинсы, но покупатель проголосовал рублём за импортный товар. Наиболее популярными в постсоветской республике являются джинсы производства Турции, оптимальные по потребительско-стоимостным характеристикам. Белорусы также заказывают джинсовую одежду в интернет-магазинах Китая, США и Германии.