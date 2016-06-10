Люксембург, 10 июня, 2016, 20:09 — ИА Регнум. МВД Германии положительно оценивает миграционное соглашение между ЕС и Турцией, передает Süddeutsche Zeitung. «Турция придерживается взятых на себя обязательств, в частности, в мерах, направленных на борьбу с контрабандой», — заявила статс-секретарь Эмили Хабер на встрече министров внутренних дел ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы видим, что намного меньше людей переправляются из Турции в Грецию», — добавила она, отметив, что миграция упала до 50 человек в день.

Миграционное соглашение Брюсселя и Анкары от 18 марта подразумевает возврат нелегальных мигрантов из Греции в Турцию и прием беженцев из Турции в страны-члены ЕС.

Репортеры спросили Хабер также об обострении немецко-турецких отношений после недавнего признания Бундестагом геноцида армян. «Все, что мы видим, это то, что все напряжены и делают все возможное для реализации договоренностей», — ответила заместитель министра внутренних дел ФРГ.

Добросовестную имплементацию двустороннего соглашения признает и министр по делам миграции Нидерландов (председательствуют в ЕС). «Я думаю, мы видим, что оно работает, что гибели в Эгейском море прекратились», — говорит Клас Дийкхоф.