Мадрид, 10 июня, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Суд над испанской принцессой Кристиной, ее мужем — Иньяки Урдангарином и другими 15 лицами по делу о налоговом мошенничестве переходит в завершающую стадию. Прокуроры требуют приговорить Урдангарина к 19 годам лишения свободы, а саму принцессу посадить на 8 лет, передает Daily Mail.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

Обвинения связаны с незаконным присвоением миллионов евро из государственной казны, выделенных на проведение конференций и спортивных мероприятий. Прения сторон начались сегодня и продолжатся до 14 июня. Суду присяжных могут понадобиться от нескольких недель до месяцев, чтобы вынести окончательные вердикты.

Адвокат и прокурор, представляющий налоговое управление, настаивают на снятии обвинений против принцессы Кристина. Они сошлись на мнении, что младшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I не совершала никаких уголовных преступлений, а должна ограничиться административным наказанием в виде выплаты штрафа за уклонение от уплаты налогов.