Москва, 10 июня, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Банк России предсказывает падение цен на нефть российской марки Urals с $48 за баррель до $40 в III квартале текущего года. Об этом сказано в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике, опубликованном сегодня, 10 июня.

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973-1975

В докладе сказано, что регулятор пересмотрел траекторию цен на нефть, которая закладывается в базовый сценарий. Центробанк считает наиболее вероятной коррекцию цен на нефть марки Urals (основная марка российской нефти) с текущего значения $48 до $40 за баррель в III квартале 2016 года. Цена в $40 по прогнозу ЦБ сохранится в 2017—2018 годах.

Также Банк России отмечает, что ситуация на мировых финансовых и товарных биржах в апреле-мае текущего года была более благоприятной, чем предполагалось в базовом сценарии развития российской экономики, который был представлен в предыдущем докладе. Регулятор считает, что цена на нефть марки Urals в этот период была несколько выше фундаментально обоснованной цены.