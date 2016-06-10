Москва, 10 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Москве заявленное количество пунктов раздельного сбора мусора не соответствует заявленным планам городских властей, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гринписа. Как прокомментировала медиакоординатор компании Виолетта Рябко, компании, выигравшие многомиллионные госконтракты на вывоз отходов, часто устанавливают пункты только на бумаге. По ее словам, в городе организовано только 75 полноценных площадок приема второсырья из 13 700 заявленных.

art-mumu.ru Экспозиция в музее мусора МуМу в Калужской области

«По сравнению с предыдущим годом, количество контейнеров выросло, но по-прежнему много пунктов отыскать также сложно, как и в прошлом году. Компании не всегда ставят все пункты, о которых заявили на своих сайтах. А также устанавливают мобильные и полумобильные пункты, которые либо работают только в летнее время, либо вообще представляют собой газель, приезжающую два раза в месяц будний день. Контракты действуют в 9 округах в Москве», — отметили в пресс-службе Гринписа.

Рябко добавила, что по результатам проверки подготовлен полный отчет, который будет отправлен в мэрию города. «В этом году компании совместно получили около 7,6 миллиарда рублей. За эти деньги они могли бы начать организовывать не видимость раздельного сбора, а полноценную систему», — резюмировала она.

Напомним, ранее в Москве запустили он-лайн карту пунктов раздельного сбора мусора и точек приема вторсырья в Москве. Всего в городе действует 1042 пункта приема ртутьсодержащих ламп, 53 пункта приема вторсырья, а также 26 точек раздельного сбора мусора и 27 мобильных пунктов раздельного приема мусора. Как заявил ранее глава комиссии ОП РФ Сергей Чернин, необходимо переходить к выстраиванию комплексной системы селективного вывоза отходов.