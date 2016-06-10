Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, стало известно о том, что с начала 2016 года «Газпром» увеличил поставки газа в Австрию на 19,8%. Таким образом, компания наращивать экспорт «голубого топлива» в этот регион. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Поставки газа из России в Австрию увеличиваются уже на протяжении нескольких лет. Так, по сравнению с 2014 годом в 2015 году экспорт в этот регион вырос на 11,5%. В текущем году продажи российского «голубого топлива» в Австрию продолжают увеличиваться. В период с 1 января по 9 июня 2016 года экспорт увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об увеличении продаж газа из РФ австрийской стороне стало известно по итогам встречи руководителя российского газового концерна Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле в Санкт-Петербурге.

Помимо экспорта газа, Миллер и Зеле также обсудили строительство магистрального газопровода «Северный поток-2», который двумя нитками свяжет побережье России и Германию через Балтийское море. Стороны отметили, что проект реализуется строго по графику. Напомним, что 50% акций «Северного потока-2» будут принадлежать «Газпрому», остальное — компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper (по 10% каждой). Этот МПГ намерены соорудить недалеко от его предшественника.

Заявление о завершении строительства «Северного потока-2» по графику было сделано российской стороной на фоне недавних озвученных Германией условий для реализации проекта. Ранее ИА REGNUM сообщало о то, что Германия, являясь одним из самых заинтересованных участников «Северного потока-2», 8 июня заявила, что проект будет реализован лишь при выполнении Россией трех важных условий. Эти специфические условия озвучил вице-канцлера и министра экономики и энергетики ФРГ Зигмара Габриэля.

Первое требование относится к существующим в ЕС правилам — газопровод должен им соответствовать. Во-вторых, «Северный поток-2» должен пролегать через Украину, делая ее страной-транзитером. Последнее — газопровод не должен мешать экспорту газа из России в Восточной Европе. По словам Габриэля, ФРГ оценивает этот газопровод только из экономических соображений.

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В ходе встречи главы «Газпрома» и OMV AG также осудили обмен активами между компаниями. В апреле Россия и Австрия заключили договор по главным условиям сделки насчет обмена активами. OMV предложит «Газпрому» долю в проектах на шельфе Норвегии и Северного моря. Помимо этого, стороны определили перечень активов OMV для обмена на 24,98% долей в проекте по разработке двух участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Справка ИА REGNUM :

Австрия — нефтедобывающая и газодобывающая страна. Главное положение в отрасли занимает концерн «Эстеррайхише Минеральольфервальтунг», владеющее более чем 75% добычи «черного золота» и «голубого топлива» в стране. Однако импорт энергоносителей для Австрии тоже играет огромную роль. За счет покупки страна более чем на 80% обеспечиваются энергопотребности в природном газе, на 70% — в твердом топливе, на 85% — в нефти. За счет импорта каменного угля полностью покрываются потребности страны в этом ресурсе.