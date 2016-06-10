Москва, 10 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Так обозначил суть происходящей в настоящее время реорганизации лиги ее новый генеральный директор Игорь Бахмутов на прошедшей 10 июня конференции НХЛ. Региональные представители Ночной хоккейной лиги собрались в Зале славы недавно открывшегося Музея хоккея для подведения итогов юбилейного пятого сезона и обсуждения планов на следующий. В мероприятии приняли участие делегаты от 80 субъектов РФ, а также представители компаний-партнеров НХЛ: группы НМТП и банка «Югра».

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Открывая мероприятие, секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский сообщил, что Ночная хоккейная лига меняет юридическую форму деятельности: вместо общества с ограниченной ответственностью будет образована некоммерческая организация — фонд. В своем выступлении господин Кулаковский сослался на успешный опыт работы фонда поддержки олимпийцев, подчеркнув, что пример этой организации позволяет говорить об эффективности выбранной формы деятельности.

Наблюдательный совет Ночной хоккейной лиги в новом ее воплощении возглавит председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко. Также в совет войдет действующий президент НХЛ, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Правление Ночной хоккейной лиги, в которое входят 29 легендарных хоккеистов, продолжит работу в прежнем составе, а в дальнейшем будет расширено.

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов отметил, что прошедший сезон стал для лиги рекордным по многим показателям: сыграно около 6 тысяч матчей, в которых приняли участие более 15 тысяч игроков из 68 регионов страны (свыше 800 команд).

Новый масштаб потребует большей ответственности, в том числе, в части финансирования. Этим определен и выбор партнеров НХЛ, способных оказывать поддержку планомерно, позволяя менеджменту создавать стратегию развития организации на несколько лет вперед и наращивать ее потенциал.

Ночная хоккейная лига также ценит партнерские инициативы, способствующие расширению ее состава и географии. Так, например, в прошлом году впервые прошел Кубок чемпионов НХЛ, учрежденный банком «Югра». «Мы хотим обратиться к руководству НХЛ с предложением сделать этот кубок традиционным», — заявил в своем выступлении перед участниками конференции председатель банка Алексей Нефедов. К тому же он объявил о намерении компании проводить Кубок в различных регионах, включая такие отделенные, как Камчатка и Дальний Восток.

Участие компаний-партнеров позволяет НХЛ не ограничиваться флагманским событием — Всероссийским фестивалем по хоккею среди любительских команд, а дает возможность реализовывать самые разные интересные проекты, развивая массовый хоккей в стране. Все тот же банк «Югра», например, был инициатором проведения Межконтинентального кубка на льду озера Байкал, а также поддержал детский турнир, проводимый под эгидой фонда Владислава Третьяка. В его планах — расширение и этой деятельности.

Эти и другие наглядные примеры подтверждают мысль, неоднократно повторенную на конференции: за время своей работы Лига стала одной из самых успешных любительских спортивных организаций в России.