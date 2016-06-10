Куйбышев, Новосибирская область, 10 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области глава Куйбышевского района Виктор Функ отправлен под домашний арест. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, данная мера пресечения избрана с учетом того, что подозреваемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств.

ruben_gal0 Запертая дверь

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении главы Куйбышевского района Новосибирской области Виктора Функавозбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).