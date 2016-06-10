Иваново, 10 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Иванове суд вынес приговор по одному из самых громких уголовных дел в регионе за последнее время — виновными в превышении служебных полномочий признаны экс-начальник УМВД Ивановской области Александр Никитин, а также начальник отдела капитального строительства управления Алексей Шеенков. Решение сегодня, 10 мая, вынес Фрунзенский суд Иванова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области.

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Как установлено судом, в 2013 году начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Александр Никитин и начальник отдела капитального строительства Алексей Шеенков нарушили требования оборонного заказа на строительство в областном центре нового административного здания УМВД по Ивановской области.

При строительстве нового здания главка 91 млн рублей, выделенный на работы по установке системы по обеспечению секретности, безопасности и защите объекта, были направлены на отделку личного кабинета Никитина и его замов.

Как подчеркнули в прокуратуре, нарушения при исполнении госзаказа до сих пор не позволили ввести в эксплуатацию новое здание УМВД.

Решением суда Никитину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе на срок один год. Также лишен звания генерал-майора полиции и медали «Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени».

Шеенкову назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно и также он лишен права занимать должности на государственной службе на срок один год.

Глава УМВД РФ по Ивановской области Александр Никитин был задержан правоохранительными органами в конце ноября 2014 года, тогда же этапирован в Москву и помещен под арест. В конце декабря 2014 года Никитин был освобожден от должности руководителя УМВД по Ивановской области.