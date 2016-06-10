Москва, 10 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В России создается единая государственная система «Единая федеральная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

Система будет включать сведения об образовании детей — от детских садов до аспирантуры, отметила первый замглавы Миноборнауки Наталья Третьяк. Система связана с базами, в частности, ФМС, ЗАГС и так далее.

Реализация закона, говорит замминистра, позволит выявить детей, не охваченных образовательными услугами, упростить переход из одного образовательного учреждения в другое — многие документы уже содержатся в системе, там фиксируются успехи — портфолио школьников и студентов. По мысли авторов, система снизит нагрузку на образовательные организации при отчетности.

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») настаивает на тщательной доработке законопроекта. «Мы можем создать что-то очень похожее на оруэлловского «большого брата», — опасается депутат. Кроме того, члены комитета обратили внимание на то, что система не предусматривает достаточной защиты персональных данных школьников, из-за чего информация о более чем 20 млн школьников и студентов может быть вовлечена в незаконный оборот и «оказаться на Горбушке».

Согласно законопроекту, создание системы обеспечивается Минобрнауки, Минкомсвязи и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. Организация формирования и ведения осуществляется федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

По мнению автора законопроекта — правительства, средств на реализацию закона не потребуется. Минобрнауки и Минкомсвязи планируют действовать в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете, отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Правительство напоминает, что для создания межведомственной системы на федеральном уровне в рамках государственной программы «Информационное общество (2011 — 2020 годы)» в 2015 — 2016 годах предусмотрены средства федерального бюджета в размере 193 млн рублей.

Общая потребность на создание новой системы на региональном уровне в бюджетах регионов составляет около 1,2 млрд рублей, указали авторы.

Финансовое обеспечение создания системы планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели, и средств бюджетов регионов. При этом в рамках реализации госпрограммы из средств федерального бюджета бюджетам 30 субъектов РФ направлены субсидии в размере более 230 млн рублей на создание (доработку) регионального сегмента межведомственной системы. Финансирование со стороны регионов составило 71,1 млн рублей. В 2016 году на эти же цели планируется выделение федеральной субсидии в размере 159,7 млн рублей бюджетам 25 субъектов РФ, указано в сопроводительных документах.