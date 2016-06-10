Ростов-на-Дону, 10 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону траурные мероприятия по случаю 75-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны начнутся в 4:00 22 июня на набережной реки Дон. По сложившейся традиции здесь состоится памятный митинг, в котором примут участие школьники, студенты, ветераны, а также родственники ушедших на войну фронтовиков. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 10 июня руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков, на месте проведения акции будет установлен баннер «Бессмертного полка».

vk.com/mius_front (официальная группа отряда «Миус-фронт» «ВКонтакте") Церемония перезахоронения

На ростовской набережной участники митинга память не вернувшихся с войны солдат и бойцов, погибших от ран и болезней, почтут минутой молчания, по реке Дон будут спущены венки, также в этот день будут звучать военные песни и стихи.

Кроме того, на территории Кумженского мемориала с воинскими почестями проводят в последний путь советских воинов, погибших в боях за донскую столицу. Останки 31 бойца Красной армии были найдены в ходе поисковых работ отряда «Миус-фронт».

«На сегодняшний день имя одного солдата удалось установить, и сейчас ведутся поиски его родных. Почти 75 лет считался пропавшим без вести Пётр Григорьевич Головоко из села Челбасы Краснодарского края. Красноармеец 347-й стрелковой дивизии вступил в схватку с гитлеровцами и погиб от фашистской пули в районе станицы Александровской 20 ноября 1941 года. Имена ещё двух солдат находятся на изучении, мы постараемся к 22 июня их фамилии расшифровать», — отметил Андрей Кудряков.

Напомним, что традиционная церемония перезахоронения останков воинов на Кумженском мемориале прервалась в прошлом году, когда проводилась реконструкция комплекса. Всего в братской могиле на территории мемориала покоятся более 500 красноармейцев, отдавших жизни в боях с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

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Помимо этого, в донской столице будут организованы выставка-презентация «Фронтовой букет», встречи с ветеранами, патриотические акции.