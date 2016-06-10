Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Иностранный гражданин ввез в Санкт-Петербург старинную мебель по заниженной оценочной стоимости, незаконно выставив ее затем на продажу по значительно более высокой цене. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 10 июня, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

aerodesign2000.ru Старинные предметы мебели

Как отмечается, через Балтийскую таможню 49-летний мужчина, постоянно проживающий в Петербурге, ввез приобретенную им за границей старинную мебель, общая стоимость которой составила около 1 млн 200 тыс. рублей. Мебель на таможне была задекларирована «для личного пользования». Дело в том, что оформление культурных ценностей для личного использования попадает под льготу в соответствии с международными соглашениями.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина выставлял на продажу ввозимый товар посредством сети Интернет, а также в одном из антикварных магазинов города. Стоимость культурных ценностей, привезенных из Европы, в магазинах в несколько раз превышала заявленную им в декларации», — отмечает официальный представитель МВД России.

Нарушение закона выявлено и пресечено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — «Контрабанда культурных ценностей в крупном размере». Дело расследуется следственным отделением Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

Культурные ценности изъяты. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и круг лиц, возможно причастных к ней. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.