Минск, 10 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Член Совета Республики Нацсобрания Белоруссии и бывший директор Витебской птицефабрики Анна Шарейко признана виновной в совершении коррупционных преступлений, но освобождена из-под стражи прямо в зале суда — такое решение 10 июня вынес Верховный суд Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Шарейко была лишена иммунитета члена СР НС и находилась под стражей с августа 2014 года: ей и её подельникам вменялось в вину умышленное причинение вреда государственным и общественным интересам. По мнению правоохранителей, Шарейко нанесла ущерб птицефабрике, которую возглавляла, непосредственно участвуя в закупке импортных кормов с участием других должностных лиц птицефабрики, а также своего сожителя Вальдемараса Норкуса и других бизнесменов.

Суд приговорил Шарейко к 2,5 года лишения свободы, денежному штрафу в 150 базовых величин и запрету на занятие руководящих должностей. При этом к ней применена амнистия — поэтому из-под стражи она была освобождена в зале суда. Норкусу, приговорённому к 2 годам и тем же 150 базовым, придётся досидеть до 10 июля.

Шарейко не признала свою вину, заявив об «ошибке». Выступая 23 мая в Верховном суде, она заявила о причинённом предприятию ущербе из-за отправки за решётку руководства птицефабрики.

Как сообщало ИА REGNUM, «дело Шарейко» стало одним из самых заметных эпизодов криминальной жизни Белоруссии в 2014 году. В 2015 году охота на окопавшихся на птицефабриках коррупционеров была продолжена.

Отметим, что ранее вышел на свободу бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков. Он обвинялся в совершении коррупционных преступлений, находился в СИЗО с августа 2014 года, признал вину, возместил ущерб и был освобождён от дальнейшего преследования.

В отличие от Шарейко и Бережкова, колхозник за хищение ведра гвоздей и молочного бидона отправляется в места не столь отдалённые, что соответствует принципу «государство для народа».