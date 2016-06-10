Чебоксары, 10 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии на очередной сессии внесли изменения в закон о выборах депутатов Госсовета, который вызвал острую дискуссию. Яблоком раздора стала редакция закона в части тотальной проверки подписей избирателей, которые необходимо собрать кандидатам-самовыдвиженцам и непарламентским партиям для участия в выборах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чувашии будут проверять подписи всех избирателей, отданные за того или иного кандидата

Наибольшее возмущение оппозиции вызвала предлагаемая норма о проверке всех подписей избирателей, которые должны представить самовыдвиженцы и непарламентские партии. Ранее проверялась только часть подписей. Поясняя позицию, вице-спикер Госсовета Николай Малов отметил, что изменения вносятся в рамках федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Его поддержала глава Минюста Надежда Прокопьева, также сославшись на федеральный закон, согласно которому «проверке могут подлежать все представленные подписи или часть, но не менее 20%» — регионам предоставлено право определять эту норму самостоятельно. В ряде субъектов Поволжья уже пошли по пути тотальной проверки подписей.

Первым возмутился лидер фракции ЛДПР Андрей Кулагин, который ранее покинул ряды партии и долгое время позиционировал себя в качестве «народного депутата». По его мнению, это «совершенно не демократические» решения, и они принимаются, чтобы «опять ущемить те политические партии, которые еле-еле могут поучаствовать в этих выборах». Кого именно он имел в виду, депутат не стал уточнять.

«Неужели самим не хочется новой крови, чтобы сегодня всё расшевелилось, заработало? Почему опять идёт игра, используя служебное положение, административный ресурс и административный прессинг, как у вас на праймериз?» — сыпал вопросами Андрей Кулагин, усиливая своё выступление эмоционально. Депутат также предупредил: «Чем больше вы «гайки», как «Единая Россия», закручиваете, тем больше людей от вас отворачивается».

С ним вступил в дискуссию единоросс Валерий Филимонов, не согласившись с тем, что это нарушение демократических принципов. «Как раз это элемент демократии. Раньше определённый процент брали: можно было хорошую часть проверить, можно плохую часть. На выходе человек пострадает, что проверили не ту часть», — неоднозначно объяснял депутат.

Микрофон снова перешёл к оппозиции. Противоречивую оценку дал и коммунист Виктор Ильин. Первым делом он поддержал 100-процентную проверку подписей, отметив, что «это может быть против тех людей, кто недобросовестно к этой работе отнесётся». «Вопрос в другом: мы среди избирателей создадим нервозность уже в начале выборной кампании, потому что их начнут спрашивать, ставили они подписи или нет. И ещё неизвестно, как проверяющие будут разговаривать с избирателем», — отметил депутат.

Особое внимание коммунист обратил на то, что данная норма «позволяет кандидату не зарегистрироваться», и напомнил прошлогоднюю скандальную историю со снятием списка «Патриотов России» на выборах в городское собрание депутатов Чебоксар. Тогда партийный список восстановил ЦИК России.

«Это способствует таким действиям, в том числе некоторых непорядочных проверяющих. Получат указание такое — так и будет. Это не демократическая норма», — подчеркнул Виктор Ильин.

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Трибуну снова заняли единороссы, удивив ещё больше. Юрий Исаев, обращаясь к фракциям КПРФ и «Справедливой России», и вовсе заявил, что «ваши представители также согласовали проект». Свой выпад он обосновал тем, что представители оппозиции входят в состав Центризбиркома, который согласовал данный законопроект. Честь партийного мундира в части проведения праймериз он пытался отстоять аргументами о «жизнеспособности и необходимости» внутрипартийного голосования. «Уважаемые коллеги, то, что вы пытаетесь шельмовать совершенно новое явление в политической системе Российской Федерации, — это, конечно, удивляет», — завершая речь, сказал Юрий Исаев.

Но дальше всех пошёл глава комитета Петр Краснов, скоропалительно и с места отреагировав на критику Андрея Кулагина о прошедших праймериз в Чувашии. «Вы не провели праймериз — значит, вы ничего не можете. И ничего никогда не сможете», — заявил единоросс, перебивая выступавшего с трибуны коллегу.

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Слово попросил лидер фракции справороссов Игорь Моляков, спохватившись уже во время голосования. «Этот закон не обсуждали на ЦИКе. Вообще не обсуждали на ЦИКе. И когда здесь говорят, что все члены партии, в том числе «Справедливой России», проголосовали за этот закон — неправда. Это не нарушение демократии, это закон уничтожения демократии», — успел вставить слово с места справоросс.

Законопроект поддержали 33 депутата, пятеро были против. Решение принято.