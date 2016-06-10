Москва, 10 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) общая сумма финансовых нарушений составила 3,1 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — это нарушения при исполнении бюджета, 555,3 млн рублей — нарушения при ведении бухгалтерского учета и 731,4 млн рублей — нарушения при осуществлении государственных закупок. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

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В целом результаты проверки свидетельствуют о низком уровне исполнения Минстроем России полномочий главного администратора и распорядителя бюджетных средств.

В частности, проверка показала, что в 2015 г. Минстрой России не обеспечил поступление в доход федерального бюджета нераспределенного остатка средств, полученного от деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России», в сумме 1,8 млрд рублей, установленных уточненным прогнозом доходов федерального бюджета на 2015 г. Причина — неоднократное возвращение на доработку подготовленных Минстроем проектов распоряжений правительства о перечислении в федеральный бюджет средств ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Последний раз проект был возвращен Минстрою на доработку 31 декабря 2015 г. В результате в 2015 г. доходы федерального бюджета, администрируемые Минстроем России, были исполнены в сумме 10,5 млрд рублей, или только на 88,6% запланированного объема.

По ряду федеральных целевых программ, реализуемых Минстроем России в 2015 г., не выполнено большинство запланированных показателей и индикаторов. Так, из 7 целевых индикаторов и показателей по ФЦП «Жилище» (2015−2020 гг.) исполнены только 2, по ФЦП «Юг России» (2014−2020 гг.) — 2 из 5 запланированных показателей.

Также Минстроем России в 2015 году не был обеспечен надлежащий контроль за соблюдением принятых регионами обязательств по софинансированию мероприятий ФЦП. Так, в рамках ФЦП по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в полном объеме принятые обязательства были исполнены только 3 из 13 регионов (Республиками Бурятия, Тува и Чеченской Республикой). Не выполнили обязательства: республики Алтай, Ингушетия, Саха-Якутия, Хакасия, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области.

При этом, несмотря на невыполнение отдельными регионами условий заключенных соглашений, работа по сокращению размеров субсидий в проверяемом периоде в Минстрое России не велась. При планировании Минстроем России расходов бюджетных средств на реализацию ФЦП на 2015 г. не были учтены остатки средств, которые по состоянию на 1 января 2015 г. составляли 8,4 млрд рублей, или 43,1% предоставленных в 2015 г. субсидий.

Низкая эффективность отмечается и по выполнению мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Так, из 49 значений основных показателей (индикаторов), определенных госпрограммой на 2015 г., исполнены только 12 показателей (24,5%), не выполнено 22 показателя (44,9%), отсутствуют значения по 3 показателям, по 12 показателям значения не устанавливались. Также в деятельности Минстроя РФ вывлен еще ряд серьезных нарушений.

Счетная палата РФ направит представления в Минстрой России, ФКП КЗС и ФАУ «ФЦС», информационное письмо в ФАС России и обращение в Генеральную прокуратуру РФ. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.