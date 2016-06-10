Москва, 10 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации по-прежнему путаются в названии праздника, который отмечают в стране 12 июня. Об этом, как передают «Известия», свидетельствуют данные свежего опроса «Левада-центра».

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Так, только 44% жителей РФ смогли сказать, что 12 июня страна празднует День России — годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете (независимости). Еще 29% участников опроса считают, что в этот день в России отмечается День независимости.

8% граждан страны предположили, что праздник называется «Годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РФ».

При этом, согласно опросу, доля жителей страны, которые думают, что 12 июня Россия празднует годовщину выборов первого президента страны увеличилась с 1% до 8%.

5% жителей страны не считают этот день праздником, а 10% респондентов ничего не смогли ответить на заданный социологами вопрос.

Опрос был проведен в конце мая текущего года в 137 населенных пунктах 48 регионов России.