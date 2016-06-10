Москва, 10 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Ограбление склада организации, продающей кальяны оптовыми партиями, произошло в Москве при участии пяти неизвестных. Злоумышленники ворвались в складское помещение, избили кладовщиков и забрали материальные ценности на сумму два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Москве.

Стамбульские мужчины курят кальян. Османская Империя. 1898

Нападение на склад произошло на юго-западе Москвы. Злоумышленники срезали замок и ворвались в помещение. Здесь они избили кладовщиков-грузчиков металлической палкой и связали людей скотчем.

«Нападавшие вынесли со склада коробки с кальянами стоимостью около 2 млн руб», — говорится в сообщении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.