Москва, 10 июня, 2016, 05:42 — ИА Регнум. В России для мобильного рынка разрабатываются три модели смартфонов на отечественной операционной системе. Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS является компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), пишет газета «Коммерсантъ».

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По данным издания, до конца года на базе этой платформы выйдут устройства от Oysters и Jolla, а также промышленный смартфон «Ермак ОМП» (компания Mobile Inform Group) для корпоративных пользователей и госсектора.

Компания уже подала заявку на включение мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS в реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи.

Генеральный директор ОПМ Павел Эйгес заявил, что смартфон Jolla C на ОС Sailfish с четырехядерным процессором Qualcomm Snapdragon 212, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти уже можно приобрести в Европе за €169.

По его словам, на российском рынке, где доминируют две операционные системы, еще есть незанятые ниши.

Sailfish OS — операционная система, развиваемая финской компанией Jolla (создана выходцами из Nokia). ООО «Открытая мобильная платформа — ЦР» зарегистрировано в марте в Иннополисе.